mps lovaglio fuori dalla lista per il rinnovo del cda

Luigi Lovaglio, attuale amministratore delegato di Mps, non compare più nella lista dei candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione della banca. Secondo fonti finanziarie, questa decisione arriva dopo alcune indiscrezioni di stampa circolate nei giorni scorsi. La notizia cambia gli equilibri interni alla banca e potrebbe influenzare le prossime fasi del processo di rinnovo.

Per Mps si profila un colpo di scena. L’attuale ceo della Banca dei Monti dei Paschi di Siena Luigi Lovaglio – secondo fonti finanziarie, dopo le indiscrezioni di stampa dei giorni scorsi – sarebbe fuori dalla lista per il rinnovo del Cda. Il nome del ceo di Mps non è infatti presente nella short list che il Comitato nomine della banca senese proporrà al board nella riunione prevista per oggi pomeriggio. L’appuntamento sarà dedicato al rinnovo del Consiglio di amministrazione di Montepaschi, in vista dell’assemblea dei soci del 15 aprile. Soltanto la settimana scorsa la presentazione dei risultati dell’anno scorso, e le indicazioni del nuovo Piano industriale, nonché le prossime mosse in seguito al completamento della fusione con Mediobanca. 🔗 Leggi su Lapresse.it

