Riparte il Bicibus | ecco giorni città e orari

Dal 25 aprile 2026 riprende il servizio del Bicibus sulla linea che collega Udine, Palmanova, Aquileia e Grado. La linea permette ai pendolari di trasportare la bicicletta e di muoversi tra le diverse località in modo pratico e sostenibile. Sono stati comunicati i giorni, gli orari e le città coinvolte nel servizio, che riprende dopo una pausa. La linea è dedicata a chi preferisce un mezzo di trasporto ecologico e comodo.

Dal 25 aprile 2026 torna il Bicibus sulla linea Udine–Palmanova–Aquileia–Grado, il collegamento dedicato a chi desidera spostarsi con la propria bicicletta e vivere il territorio in modo sostenibile. Il servizio, atteso da cicloturisti e famiglie, unisce il capoluogo friulano all’Isola d’Oro.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Ritiro del permesso di soggiorno, ecco i nuovi giorni e orariPer agevolare l’utenza nel ritiro dei permessi di soggiorno, la Questura di Piacenza ha deciso di incrementare le giornate di consegna secondo i... Zidane all’Allianz Stadium? Zizou potrebbe tornare a Torino già nei prossimi giorni: ecco il motivo del suo arrivo in cittàdi Redazione JuventusNews24Zidane potrebbe ritornare a Torino martedì per assistere alla sfida fra l’Algeria, dove gioca il figlio Luca, e Uruguay di...