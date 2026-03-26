Zinedine Zidane potrebbe arrivare a Torino nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato, il suo possibile ritorno è legato alla presenza al match tra Algeria e Uruguay, che si svolge all’Allianz Stadium. Zidane, che ha un figlio che gioca con l’Algeria, potrebbe essere presente all’evento martedì. La visita non è ancora confermata ufficialmente.

Zidane potrebbe ritornare a Torino martedì per assistere alla sfida fra l’Algeria, dove gioca il figlio Luca, e Uruguay di scena all’Allianz Stadium. Il ritorno di un cognome leggendario all’ombra della Mole sta scatenando l’entusiasmo dei tifosi bianconeri: martedì sera potremmo assistere alla suggestiva presenza di due Zidane a Torino. Se la partecipazione del figlio Luca è una certezza sportiva, quella del padre Zinedine resta legata ai fili del destino e agli incastri di un’agenda sempre fittissima. Come riferito da Tuttosport, l’occasione è l’amichevole internazionale tra Algeria e Uruguay, che trasformerà l’Allianz Stadium nel palcoscenico ideale per una reunion familiare dal sapore nostalgico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zidane all’Allianz Stadium? Zizou potrebbe tornare a Torino già nei prossimi giorni: ecco il motivo del suo arrivo in città

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