Ritiro del permesso di soggiorno ecco i nuovi giorni e orari

La Questura di Piacenza ha annunciato cambiamenti negli orari di ritiro dei permessi di soggiorno. Da ora in poi, i cittadini potranno ritirare i documenti anche il mercoledì mattina, oltre al lunedì e al giovedì, sempre dalle 8:30 alle 12:30. La decisione mira a facilitare le operazioni e ridurre le code, offrendo più giorni disponibili per il ritiro.

Per agevolare l'utenza nel ritiro dei permessi di soggiorno, la Questura di Piacenza ha deciso di incrementare le giornate di consegna secondo i nuovi orari:Lunedì mattina: dalle ore 8:30 alle ore 12:30;Mercoledì mattina: dalle ore 8:30 alle ore 12:30;Giovedì mattina: dalle ore 8:30 alle ore 12.

