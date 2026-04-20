DOPO IL SUCCESSO AD ALICE NELLA CITTA’ 2025 RIP VOLA A MOSCA L’OPERA PRIMA DI D’AMBROSI E DE SANTIS IN CONCORSO AL 48° MOSCOW INTERNATIONAL FILM FESTIVAL TRE PROIEZIONI IL 21-22-23 APRILE 2026 ALLA PRESENZA DEI REGISTI E DEL PRODUTTORE Dopo l’anteprima ufficiale nella cornice della rassegna Alice nella città e il recente trionfo al Ciak Film Festival dove si è aggiudicato quattro riconoscimenti, RIP, l’opera prima di Alessandro D’Ambrosi e Santa de Santis conquista la ribalta internazionale. Il film è stato selezionato ufficialmente per il 48mo Moscow International Film Festival a rappresentare l’Italia tra i 13 film della Main Competition scelti su oltre 1500 candidature provenienti da tutto il mondo.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - “Rip”, l’opera prima di Alessandro D’Ambrosi e Santa de Santis selezionata ufficialmente per il 48° Moscow International Film Festival

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