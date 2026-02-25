Ospedale di Agropoli senza Pronto Soccorso | Celano Forza Italia presenta interrogazione

Il consigliere Roberto Celano chiede alla Giunta l'immediata riapertura del presidio di emergenza e chiarezza sui fondi PNRR destinati alla sanità salernitana Il futuro dell'ospedale di Agropoli finisce sui banchi del Consiglio Regionale della Campania. A sollevare il caso è il consigliere Roberto Celano che, accogliendo l'appello del comitato civico "Obiettivo Ospedale di Agropoli", ha presentato un'interrogazione formale al Presidente della Giunta, Roberto Fico, per chiedere la riattivazione immediata del Pronto Soccorso e l'adeguamento della struttura agli standard previsti per le zone disagiate. Attualmente l'ospedale di Agropoli opera di fatto solo come Punto di Primo Intervento (PPI), una limitazione che lo priva dei reparti salvavita essenziali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

