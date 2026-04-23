Rinviato lo spettacolo di Nino Frassica & Los Plaggers Band alla ChorusLife Arena

Lo spettacolo di Nino Frassica & Los Plaggers Band previsto per il 24 aprile alla ChorusLife Arena di Bergamo è stato rinviato al 24 ottobre. La decisione è stata presa a causa di motivi di salute del comico. La data originale non verrà rispettata e i biglietti acquistati rimangono validi per la nuova data. La manifestazione si svolgerà nella stessa location e orario.

Per motivi di salute, lo spettacolo di Nino Frassica & Los Plaggers Band – Tour 20003000, previsto per il giorno 24 aprile alla ChorusLife Arena di Bergamo viene rinviato al prossimo 24 ottobre. I biglietti già acquistati saranno validi per il nuovo appuntamento del prossimo 24 ottobre o, in alternativa, sarà possibile chiederne il rimborso rivolgendosi al circuito di vendita dove è stato effettuato l’acquisto, entro e non oltre sabato 9 maggio. Nino Frassica – Foto di Giuseppe Casaburi Rinviato lo spettacolo di Nino Frassica & Los Plaggers Band alla ChorusLife Arena BergamoNews.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Nino Frassica alla ChorusLife Arena con Los Plaggers Band Paolo Cevoli alla ChorusLife Arena con lo spettacolo “Figli di Troia”Giovedì 12 marzo alle 21 alla ChorusLife Arena, a Bergamo, andrà in scena lo spettacolo “Figli di Troia”, di e con Paolo Cevoli. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rinviato lo spettacolo di Nino Frassica & Los Plaggers Band alla ChorusLife Arena; A Choruslife un concerto-cabaret con Nino Frassica: data spostata al 24 ottobre; Tour 2000/3000, con Nino Frassica e i Los Plaggers Band; Teatro, salta lo spettacolo di Nino Frassica al Colosseo: la data sarà recuperata tra 6 mesi. Teatro, salta lo spettacolo di Nino Frassica al Colosseo: la data sarà recuperata tra 6 mesiDoveva andare in scena domani sera, giovedì 23 aprile. Sarà invece sul palcoscenico venerdì 30 ottobre. I biglietti acquistati restano validi per la nuova data, in alternativa è possibile chiedere il ... torinoggi.it A Choruslife un concerto-cabaret con Nino Frassica: data spostata al 24 ottobreVenerdì sera 24 aprile la ChorusLife Arena di Bergamo ospita Nino Frassica & Los Plaggers Band. L’umorismo stralunato di Frassica sarà infatti accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei formid ... ecodibergamo.it Non è successo niente di strano. Io avevo fatto quattro interviste il martedì precedente, ero andata lunghissima, purtroppo, diciamo, troppo lunga anche rispetto alla seconda serata, che è quella divertentissima di Nino Frassica. Avevo altre quattro interviste più - facebook.com facebook