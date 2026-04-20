Nino Frassica alla ChorusLife Arena con Los Plaggers Band

Nino Frassica sarà in concerto alla ChorusLife Arena di Bergamo venerdì 24 aprile alle 21. L’attore e comico salirà sul palco con Los Plaggers Band per una delle tappe del “Tour 2000|3000”. La serata prevede l’esibizione musicale e si inserisce nel calendario degli eventi del luogo per la stagione primaverile. L’ingresso è aperto al pubblico previa prenotazione.

Nino Frassica arriva a Bergamo. Il noto attore e comico sarà in scena alla ChorusLife Arena venerdì 24 aprile alle 21 con Los Plaggers Band per una nuova data di “Tour 20003000”. Nino Frassica è accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei formidabili musicisti; il nome Plaggers è una fusione tra Platters e plagio. Lo show è un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale di concertocabaret. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica. Protagonista...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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