Rinnovo del contratto collettivo i vertici nazionali Ugl viabilità e logistica incontrano i dipendenti Anas

I vertici nazionali di Ugl Viabilità e Logistica sono arrivati in Sicilia per incontrare i dipendenti Anas di Palermo e Catania. L’obiettivo è discutere sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2025-2027. L’atmosfera è tesa e i lavoratori vogliono conoscere le novità in vista delle prossime settimane.

I vertici nazionali di Ugl Viabilità e Logistica sono in Sicilia per incontrare i dipendenti Anas delle sedi di Palermo e Catania, nell'ambito del confronto sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2025–2027. Una presenza significativa che conferma l'attenzione e l'impegno.

