Rinnovato il piano di emergenza esterno per il tratto autostradale fra Firenze e Bologna

Oggi a Bologna si è tenuto un incontro tra i prefetti per discutere il rinnovo del piano di emergenza esterno relativo al tratto autostradale tra Firenze e Bologna. La riunione è stata convocata per aggiornare le procedure di intervento in caso di incidenti o calamità lungo questa tratta autostradale. Sono state analizzate le modalità di coordinamento tra le autorità coinvolte e le risorse disponibili per garantire una risposta efficace in situazioni di emergenza.

FIRENZE – Nella giornata odierna in prefettura a Bologna, si e? svolto un incontro tra i prefetti di Bologna e Firenze, i comandanti provinciali dei vigili del fuoco delle due citta?, i comandanti delle polizie stradali di Bologna e Firenze, i rappresentanti della centrale operativa 118 Emilia Est e di Firenze-Prato e di Autostrade per l’Italia Spa – IV Tronco per discutere ed approvare il nuovo Piano di emergenza esterno (Pee) relativo al tratto autostradale dell’A1 Milano-Napoli, con particolare riferimento alle gallerie del tratto autostradale in questione insistenti sui territori delle aree metropolitane di Bologna e Firenze. La tratta...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Rinnovato il piano di emergenza esterno per il tratto autostradale fra Firenze e Bologna Notizie correlate Autostrada A1: incidente fra due tir e un’auto. Tratto chiuso fra Firenze sud e IncisaROMA – Incidente alle 05 circa di oggi, 5 marzo 2026 sulla Autostrada Milano-Napoli. Autostrada A1: incidente fra due tir e un’auto. Tratto riaperto fra Firenze sud e IncisaROMA – Incidente alle 05 circa di oggi, 5 marzo 2026 sulla Autostrada Milano-Napoli. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cinghiali, il piano di caccia è stato rinnovato; Maire, rinnovato con Covivio l’accordo di locazione delle sue Torri per oltre 20 anni Catenaccio; Il governo sospende la cooperazione con Israele sulla difesa; Abbattute 8.565 nutrie. Il piano di controllo 2026: Stanziati 45mila euro. Il Piano casa di MeloniLa presidente del Consiglio lancia un progetto da 100 mila alloggi, ma dai comuni, con Gaetano Manfredi, arriva l’invito a riqualificare prima il patrimonio esistente e a coinvolgere le amministrazion ... ilfoglio.it Crisi Amt, prende forma il piano di risanamento: spunta l’ipotesi biglietto più caro dal 2027L'integrazione al contratto di servizio si ferma a 20,7 milioni, si apre il rebus dei tagli al servizio. Terrile: Non vogliamo ridurlo ancora, lavoriamo a un'ulteriore versione ... genova24.it Telesveva. . Barletta, una rete di enti e professionisti per la prevenzione di suicidi e violenza: rinnovato il protocollo de "La Stanza Divina" #puglia #bat #barletta #prevenzione #lastanzadivina #divinedelsud #questura #aslbt #protocollo #suicidio #violenza #att - facebook.com facebook