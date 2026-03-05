Autostrada A1 | incidente fra due tir e un’auto Tratto riaperto fra Firenze sud e Incisa

Un incidente si è verificato sull’autostrada A1 tra due tir e un’auto, causando il blocco del traffico tra Firenze Sud e Incisa. Attualmente, ci sono circa sei chilometri di coda in direzione Roma, mentre in direzione Bologna si circola su una sola corsia con otto chilometri di rallentamenti. Il tratto è stato successivamente riaperto.

ROMA – Incidente alle 05 circa di oggi, 5 marzo 2026 sulla Autostrada Milano-Napoli. E’ stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa verso Roma, per un incidente al km 319, in corrispondenza di uno scambio di carreggiata per un cantiere correttamente installato e presegnalato, nel quale sono rimasti coinvolti 2 mezzi pesanti e un’autovettura. Il traffico è attualmente bloccato e si registrano 6 km di coda verso Roma, mentre in direzione Bologna si circola su una sola corsia e si registrano 8 km di coda. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

