Ringo Starr | Non mi ritiro ma voglio andarci piano Il biopic sui Beatles? Stava diventando un fantasy

Ringo Starr ha dichiarato di non voler smettere di suonare, ma preferisce procedere con calma. Ha anche commentato il progetto del biopic sui Beatles, definendolo come un tentativo che stava assumendo tratti irrealistici. Durante un evento a Milano, ha scherzato sul suo rapporto con le verdure, affermando che i broccoli hanno contribuito a mantenere in forma il suo benessere.

Milano – Pace, amore e. verdure. “Tutto quel che c’è di buono in me, lo devo ai broccoli” è solito ammettere Ringo Starr parlando della dieta che gli consente di prendere sportivamente quegli 85 anni dissimulati sullo schermo del computer con la solita verve e i colori cangianti del viale alberato scelto come sfondo. Preannunciato dai singoli “It’s been too long” e “Choose love” il nuovo album di Sir Richard Starkey “Long long road” esce il 24 aprile con le presenze, fra gli altri, di Sheryl Crow e St. Vincent. La stessa “Choose love” Richard-Ringo - occhiali da sole, sorriso d’ordinanza, simbolo della pace al collo e capelli troppo neri -...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ringo Starr: “Non mi ritiro, ma voglio andarci piano. Il biopic sui Beatles? Stava diventando un fantasy” Barry Keoghan sfoggia il look di Ringo Starr: la trasformazione per il film sui BeatlesL'attore de Gli spiriti dell'isola ha pubblicato una foto in cui si mostra nei panni del batterista dei Beatles nel progetto di Sam Mendes. I biopic sui ‘Beatles’: un unico progetto ma diviso in quattro filmThe Beatles — A Four Film Cinematic Event ha ufficialmente svelato il primo sguardo ai film sull’iconica band, con nuove foto che mostrano Paul...