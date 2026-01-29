Barry Keoghan si mostra nei panni di Ringo Starr. L’attore, noto per il suo ruolo in Gli spiriti dell’isola, ha pubblicato una foto in cui sfoggia il look del batterista dei Beatles. La trasformazione fa parte del nuovo film di Sam Mendes, dedicato proprio ai Fab Four. Keoghan si prepara a interpretare un pezzo di storia della musica, lasciando intuire che il film sarà un ritratto fedele e dettagliato.

L'attore de Gli spiriti dell'isola ha pubblicato una foto in cui si mostra nei panni del batterista dei Beatles nel progetto di Sam Mendes. Barry Keoghan pare che abbia intrapreso una strada lunga e tortuosa per diventare Ringo Starr. L'attore irlandese è stato scelto per interpretare il batterista dei Beatles in un progetto biopic diretto da Sam Mendes e nella foto ha sfoggiato la sua nuova chioma. I capelli di Keoghan ricordano davvero l'iconico mop-top di Ring Starr nel suo primo periodo nei Fab Four. Presente alla proiezione del film Crime 101 all'Odeon Luxe Leicester Square. Keoghan ha acconciato i capelli in un taglio voluminoso e spettinato che ricorda quelli delle boy band degli anni '10 del ventunesimo secolo oltre allo stile dei Beatles. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Barry Keoghan sfoggia il look di Ringo Starr: la trasformazione per il film sui Beatles

Approfondimenti su Barry Keoghan

Barry Keoghan si prepara a riprendere il ruolo del Joker in The Batman Part II, seguito del film con Robert Pattinson.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Barry Keoghan

Argomenti discussi: Barry Keohane ha fatto il suo debutto sul moptop di Ringo Starr prima del film biografico sui Beatles.

Barry Keoghan sfoggia il look di Ringo Starr: la trasformazione per il film sui BeatlesL'attore de Gli spiriti dell'isola ha pubblicato una foto in cui si mostra nei panni del batterista dei Beatles nel progetto di Sam Mendes. movieplayer.it

Barry Keoghan col nuovo look alla Ringo: pronto per i film sui Beatles [FOTO]Barry Keoghan è entrato ufficialmente nella sua era Beatles. L’attore di Saltburn ha mostrato ... msn.com

Barry Keoghan alla premiere di Crime 101 sfoggia il nuovo taglio di capelli per il ruolo di Ringo Starr. x.com

Sony Pictures Italia mostra un nuovo trailer del film #Crime101 - La strada del crimine https://youtu.be/XbZSOZ3upcAsi=oEw3Ua57wEZ1J1br Il film diretto da Bart Layton con Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry e Barry Keoghan uscirà al cinema il - facebook.com facebook