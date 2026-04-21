La squadra si prepara all’ultima partita di regular season con l’obiettivo di conquistare un posto nei playoff. La formazione si presenta con la determinazione di non commettere errori e di portare a casa i risultati necessari. La partita contro la squadra ospite è considerata fondamentale per definire la posizione finale in classifica e per evitare errori che potrebbero compromettere la stagione.

Ne manca una e la Dole non vuole sbagliare. Le carte sono tutte sul tavolo e, per l’ultima partita di regular season di domenica, gli obiettivi specifici sono dichiarati. Rbr andrà direttamente ai playoff solo se riuscisse a vincere con Scafati e contemporaneamente Rieti incappasse in una sconfitta in casa con Torino. Viceversa, sarebbero play-in. Scafati, con un successo al Flaminio, filerebbe in Serie A. In caso contrario, a salire sarebbe una tra Pesaro (se arriverà da sola a 52) o Fortitudo (in caso di arrivo a tre a 50). La partita con la Givova sarà trasmessa in diretta su RaiSport. "Di sicuro vedere gli altri festeggiare non è mai bello – dice Giovanni Tomassini – Per quanto ci riguarda, possiamo ancora provare ad entrare nei playoff, anche se non dipende solo da noi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rinascita, Tomassini aspetta Scafati: "Vogliamo i playoff e daremo tutto"

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