Rimini si svela tra storia misteri e i sogni di Fellini | il calendario delle visite guidate nel weekend

Nel fine settimana del 25 e 26 aprile, Rimini offre un calendario di visite guidate che permettono di scoprire alcuni dei luoghi più significativi della città. Le escursioni includono tappe legate alla storia romana e ai ricordi del cinema legati a Federico Fellini. I partecipanti potranno esplorare le zone storiche e culturali che caratterizzano il centro e i quartieri più rappresentativi di Rimini.

Nel fine settimana del 25 e 26 aprile, Rimini propone un programma di visite guidate che attraversa alcune delle principali tappe storiche e culturali della città, dal patrimonio romano al Novecento legato a Federico Fellini.Sabato alle 15:30 il “Rimini City Tour - Le Meraviglie di Rimini”.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Fellini prende vita a Castel Sismondo: tornano le visite guidate tra cinema e storiaCome ogni prima domenica del mese, anche domenica 1 marzo alle 11, il Fellini Museum di Rimini propone un esclusivo tour immersivo nel mondo del... Castelli e ville tra Bologna e Modena, 8 weekend culturali con visite guidate: ecco il calendarioBologna, 30 gennaio 2026 – Meteo permettendo c’è una bella iniziativa per trascorrere i prossimi weekend da fine gennaio a fine... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Adriatico e One Health: il microbioma delle acque costiere svela i legami tra ambiente e salute; Con il meteo che segna bel tempo Rimini si prepara al 25 aprile e al ponte del 1° maggio; ROMAGNA: Adriatico, microbioma delle acque svela legame tra ambiente e salute; Il Bellaria FF svela il suo programma. Festa della Liberazione a Rimini tra storia, cinema e arteRimini accoglie il ponte del 25 aprile con un ricco calendario di esperienze tra storia, arte e immaginario cinematografico. La città si prepara a celebrare ... chiamamicitta.it Rimini, un ponte del 25 aprile tra memoria, cultura e immaginario fellinianoRimini accoglie il ponte del 25 aprile con un ricco calendario di esperienze tra storia, arte e immaginario cinematografico. Le proposte includono visite guidate nei luoghi simbolo del centro storico, ... altarimini.it Rimini. Nasce a Viserbella il gruppo Ci.Vi.Vo. della scuola Isola Blu - facebook.com facebook