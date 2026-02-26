Fellini prende vita a Castel Sismondo | tornano le visite guidate tra cinema e storia

Domenica 1 marzo alle 11, il Fellini Museum di Rimini organizza un tour guidato dedicato al celebre regista. L’itinerario permette di scoprire aspetti della sua carriera e del suo legame con la città attraverso ambientazioni che richiamano il suo cinema e la sua vita. L’iniziativa si inserisce nelle attività mensili del museo, offrendo un’occasione per approfondire la sua eredità culturale.

Come ogni prima domenica del mese, anche domenica 1 marzo alle 11, il Fellini Museum di Rimini propone un esclusivo tour immersivo nel mondo del celebre regista riminese. Della durata di circa 45 minuti, i partecipanti al tour avranno l’opportunità di scoprire le meraviglie di Castel Sismondo attraverso una visita guidata che li condurrà tra storia, arte e set felliniani. La visita è riservata a un massimo di 15 partecipanti per gruppo e richiede la prenotazione sul sito Ticketlandia. L’ingresso è a pagamento e l’appuntamento è fissato alle 11. Per informazioni è possibile contattare il numero 0541 793781 o visitare il sito del Fellini Museum. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Bergamo, sabato 7 febbraio tornano le visite guidate a Palazzo Frizzoni

Viaggi nei ’Teatri aperti’. Visite guidate tra arte, curiosità e storiadi Stefano Marchetti L’Emilia Romagna è terra di musica e di belcanto, e di meravigliosi teatri che – spesso da secoli – sono custodi di...

Fellini, la dolce vita di Federico al Teatro dei Rinnovati di SienaCome scrive il coreografo Marco Batti Il primo atto si apre sulla vita reale di Fellini, artista disincantato, osservatore delle particolarità di un genere umano reale, non idealizzato. Oniricamente ... it.blastingnews.com

Rimini rende omaggio a Fellini più oggi di quando era in vitaHa da poco ricevuto il David di Donatello alla carriera. E ieri Pupi Avati era a Rimini per la cerimonia di premiazione della settima edizione de La settima arte, la festa del cinema organizzata da ... ilrestodelcarlino.it