Castelli e ville tra Bologna e Modena 8 weekend culturali con visite guidate | ecco il calendario

Da fine gennaio a fine marzo, tra Bologna e Modena si svolgono otto weekend dedicati alla scoperta di castelli e ville storiche. Le visite guidate permettono di conoscere da vicino questi luoghi ricchi di storia e fascino, ideali per chi vuole passare il tempo immerso nella cultura locale. La partecipazione è aperta a tutti, con il meteo che dovrebbe favorire le escursioni.

Bologna, 30 gennaio 2026 – Meteo permettendo c’è una bella iniziativa per trascorrere i prossimi weekend da fine gennaio a fine marzo andando alla riscoperta di luoghi culturali tra Bolognese e Modenese. Si tratta della rassegna turistico-culturale ‘Alla scoperta di ville e castelli tra Bologna e Modena’ che, organizzata con guide specializzate, accompagna turisti e cittadini a riscoprire il ricco patrimonio dell’entroterra. Si tratta di un itinerario che spazia dalla pianura all’Appennino, con lo scopo di riscoprire castelli, ville, palazzi un tempo al centro della vita di tutti i giorni e che oggi sono diventati simboli storici e culturali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo il successo dell’edizione 2025, torna “Alla scoperta di ville e castelli tra Bologna e Modena”, una rassegna dedicata alla scoperta del patrimonio storico e artistico della regione.

