Riforma della disabilità | dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe Tre incontri

Il 27 maggio si terrà il primo di tre incontri dedicati alla riforma della disabilità, focalizzandosi sulla nuova definizione e sui cambiamenti in ambito scolastico. Durante l’appuntamento, verrà analizzato il passaggio dal modello medico a quello bio-psico-sociale, con attenzione alle implicazioni dell’articolo 3 e alla scomparsa del termine “handicap”. Si discuterà anche di come l’accomodamento ragionevole influenzi le attività quotidiane dei docenti in classe.

Programma 1° incontro — martedì 27 maggio, ore 16:00-18:00 La nuova definizione di disabilità Dal modello medico al modello bio-psico-sociale: cosa dice davvero l’articolo 3, perché sparisce la parola handicap e cosa comporta l’accomodamento ragionevole nel lavoro quotidiano del docente. 2° incontro — mercoledì 4 giugno, ore 16:00-18:00 La valutazione della disabilità in età evolutiva e il PEI. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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