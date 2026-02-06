Tim ha annunciato l’arrivo di una nuova funzione contro le chiamate spam. La novità si trova nell’ultima versione dell’app MyTim, che ora permette di bloccare le chiamate indesiderate in modo più semplice e immediato. Gli utenti potranno attivare lo stop spam direttamente dal telefono, riducendo così le telefonate moleste e migliorando l’esperienza d’uso.

. Lo stop spam è una funzione che è stata introdotta con l’ultimo aggiornamento dell’ app MyTim. E sarà visibile direttamente nella schermata iniziale. I filtri tradizionali contro lo spam non sono più sufficienti, dal momento che molti call center hanno adottato numerazioni estere reali che non sono intercettate dai sistemi anti-spam. Tim ha così introdotto Tim stop spam, una nuova funzione pensata per dare agli utenti un maggiore controllo sulle chiamate indesiderate, in particolare quelle provenienti dall’estero. Tim stop spam appare direttamente nella schermata iniziale dell’app in modo che l’utente possa decidere da quali Paesi ricevere telefonate e da quali bloccarle. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tim lancia un nuovo strumento contro le chiamate spam

Scudo Italia, l'app più venduta in Italia, nasce a Bologna con l’obiettivo di bloccare le chiamate indesiderate e le truffe telefoniche dall’estero.

