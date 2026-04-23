Rifiuti e Irpiniambiente | Forza Italia spinge per il dialogo
Forza Italia ha richiesto il rinvio del Consiglio Provinciale previsto per il 23 aprile, sostenendo che la modifica dei punti all’ordine del giorno potrebbe creare sovrapposizioni di temi. La richiesta mira a garantire che le discussioni si svolgano in modo più ordinato, evitando possibili conflitti tra le questioni in agenda. La decisione sulla possibile modifica dell’appuntamento è ancora in fase di valutazione da parte delle autorità competenti.
? Cosa sapere Forza Italia chiede il rinvio del Consiglio Provinciale del 23 aprile per evitare sovrapposizioni.. Il gruppo punta al dialogo con i sindaci ATO Rifiuti e la tutela dei dipendenti Irpiniambiente.. Il gruppo consiliare di Forza Italia ha presentato una richiesta formale per posticipare la seduta del Consiglio Provinciale prevista per il 23 aprile, proponendo che l’incontro avvenga dopo la conclusione dell’Assemblea dei Sindaci dell’ATO Rifiuti, anch’essa programmata nel pomeriggio della stessa data. La proposta nasce dal desiderio di garantire il massimo rispetto verso i sindaci irpini, evitando sovrapposizioni con l’assemblea tecnica dedicata alla gestione dei rifiuti.🔗 Leggi su Ameve.eu
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