Rifiuti Salza Irpina vota all’unanimità per entrare in Irpiniambiente

Il Consiglio comunale di Salza Irpina si è riunito il 26 febbraio e ha approvato all’unanimità una delibera che autorizza l’acquisizione delle quote di Irpiniambiente. La decisione è stata presa con il voto favorevole di tutti i presenti durante la seduta. La delibera riguarda l’ingresso del Comune nella società che si occupa di gestione dei rifiuti.

Il Consiglio comunale di Salza Irpina – nella seduta del 26 Febbraio – ha approvato, con votazione unanime, la deliberazione per "l'acquisizione delle quote societarie di Irpiniambiente". È il primo comune a deliberare nella direzione del percorso tracciato dal Consiglio d'Ambito dell'Ato Rifiuti di Avellino che, il 16 marzo del 2024, con delibera n. 8, ha scelto "la gestione pubblica per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con affidamento a società in house interamente partecipata dai Comuni dell'Ato" e, successivamente, il 5 settembre 2024, con delibera n. 22, ha definito quale modalità di gestione del servizio di gestione...