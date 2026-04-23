Irpiniambiente Forza Italia chiede il rinvio del Consiglio provinciale | Prima l' assemblea dell' ATO
Il gruppo consiliare di Forza Italia ha inviato una richiesta ufficiale di rinvio della seduta del Consiglio Provinciale programmata per oggi, 23 aprile. La richiesta specifica che il consiglio venga spostato a una data successiva rispetto all’assemblea dei Sindaci dell’ATO Rifiuti, prevista sempre per il pomeriggio di oggi. La decisione si basa sulla volontà di attendere l’esito dell’assemblea prima di proseguire con i lavori del consiglio.
Il Gruppo consiliare di Forza Italia ha chiesto formalmente il rinvio della seduta del Consiglio Provinciale convocata per oggi, 23 aprile, a data successiva all’Assemblea dei Sindaci dell’ATO Rifiuti, anch’essa fissata per il pomeriggio della stessa giornata.Rispetto per i SindaciLa richiesta.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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