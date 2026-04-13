Discarica abusiva in periferia i Carabinieri Forestali incastrano il responsabile

I Carabinieri Forestali di Frosinone hanno scoperto una discarica abusiva nella periferia della città. Nei giorni scorsi, i militari hanno individuato un sito di sversamento illecito di rifiuti, che si trovava in un’area periferica del capoluogo. L’attività di controlli ha portato all’individuazione del responsabile, che è stato identificato e denunciato. Le autorità hanno sequestrato i materiali e avviato le procedure per le eventuali sanzioni.