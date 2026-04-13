Discarica abusiva in periferia i Carabinieri Forestali incastrano il responsabile
I Carabinieri Forestali di Frosinone hanno scoperto una discarica abusiva nella periferia della città. Nei giorni scorsi, i militari hanno individuato un sito di sversamento illecito di rifiuti, che si trovava in un’area periferica del capoluogo. L’attività di controlli ha portato all’individuazione del responsabile, che è stato identificato e denunciato. Le autorità hanno sequestrato i materiali e avviato le procedure per le eventuali sanzioni.
Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Frosinone hanno individuato un sito di sversamento illecito situato nella periferia del capoluogo ciociaro. L'area era stata utilizzata per l'abbandono incontrollato di circa cinque metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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