Nel campo rom si sono accumulati grandi mucchi di rifiuti che si estendono per centinaia di metri, includendo materiali plastici e sostanze tossiche. Tra i rifiuti si trovano anche frammenti di amianto, mentre gli odori forti e sgradevoli si diffondono nell’aria. La presenza di rifiuti di questa portata ha generato preoccupazioni sulla sicurezza e sull’ambiente circostante.

Cumuli di rifiuti che si estendono per centinaia di metri, materiali plastici e tossici, odori nauseabondi. Questo il quadro che si presenta lungo la strada adiacente al campo rom di Scampia, ennesimo simbolo di emergenza ambientale e sociale. Nella giornata di ieri, il deputato di AVS Francesco Emilio Borrelli, insieme all’avvocato ambientalista Fabio Armano, ha effettuato un sopralluogo per documentare una situazione che appare ormai fuori controllo. L’area è letteralmente invasa da una “muraglia” di rifiuti, per lo più plastica, che potrebbe essere smaltita presso l’isola ecologica nelle vicinanze, ma che continua a essere abbandonata da occupanti e altre persone. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Emergenza nel campo rom, Borrelli: "Muro di rifiuti. C'è anche l'amianto"

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