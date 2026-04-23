Jesi (Ancona), 23 aprile 2026 - Il Comune di Jesi compie un passo decisivo verso una gestione dei rifiuti più consapevole ed efficiente annunciando l’avvio della campagna "Dove lo butto?". Questa nuova iniziativa di sensibilizzazione, rivolta a tutta la cittadinanza, nasce con l’obiettivo chiaro di ridurre drasticamente gli errori più comuni nel conferimento dei materiali e migliorare l’efficienza complessiva del servizio di raccolta differenziata. La campagna è il frutto di una stretta collaborazione tra l’Amministrazione comunale, Jesi Servizi e Ata Rifiuti. Non si tratta di un intervento isolato, ma di un tassello fondamentale all’interno...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, a Jesi scatta la campagna informativa 'Dove lo butto?'

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