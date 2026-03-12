Un recente sondaggio ha analizzato le abitudini quotidiane di smaltimento dei rifiuti, evidenziando quanto spesso le persone si chiedano

Ogni giorno, quasi senza accorgercene, produciamo una quantità enorme di rifiuti. Per evitare di finire sommersi dalla spazzatura come in una scena di un film apocalittico, è indispensabile fare la raccolta differenziata. Questo sistema separa i rifiuti in base alla loro tipologia e permette di trasformarli in nuove materie prime, così da ridurre l’estrazione di risorse naturali e il consumo di energia. Grazie ai dati condivisi dal Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai), abbiamo scoperto che nel 2024 l’Italia è riuscita a riciclare il 76,7% degli imballaggi immessi sul mercato. Si tratta di un risultato importante, che nasce dalla raccolta differenziata in migliaia di Comuni italiani, e quindi dalle azioni quotidiane dei cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’abc dei rifiuti. "Dove lo butto?". Sondaggio rivela abitudini e proposte

