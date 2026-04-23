Il 8 maggio a Rieti si terrà l'inaugurazione del Festival dei Popoli Italici, evento promosso dal Ministero. Alla cerimonia prenderanno parte archeologi di rilievo nazionale, tra cui Carandini e Coarelli, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio. La manifestazione rappresenta un’occasione per promuovere iniziative legate alla tutela e alla conoscenza delle radici storiche locali.

? Cosa sapere L'8 maggio il Ministro Giuli inaugura a Rieti il Festival dei Popoli Italici.. Grandi archeologi come Carandini e Coarelli partecipano per rilanciare la cultura del territorio.. L’8 maggio prossimo, Rieti si prepara ad accogliere il Ministro della Cultura Alessandro Giuli per dare il via al Festival dei Popoli Italici, un evento che punta a ridefinire la rilevanza culturale del territorio tra l’8 e il 10 maggio. Non si tratta di una semplice rassegna locale, ma di un progetto che ambisce a posizionare la città in una nuova geografia culturale nazionale. La manifestazione nasce da un coordinamento strategico tra le istituzioni locali e la Fondazione Varrone, sotto la presidenza di Mauro Trilli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rieti sfida il futuro: grandi archeologi per il nuovo festival

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