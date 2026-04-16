Rieti sfida l’insicurezza | parte il nuovo controllo di vicinato

A Rieti è partito il nuovo progetto di controllo di vicinato, un sistema che coinvolge cittadini e forze dell’ordine per aumentare la sicurezza urbana. L’amministrazione ha approvato ufficialmente questa iniziativa, che mira a rafforzare la presenza e l’attenzione sul territorio attraverso la collaborazione diretta tra residenti e forze di polizia. La misura si inserisce tra le strategie adottate dalla città per contrastare i problemi di insicurezza.

L’amministrazione di Rieti ha dato il via libera ufficiale al Controllo di Vicinato, un modello di gestione della sicurezza urbana che punta sulla sinergia tra la cittadinanza e le forze dell’ordine. La decisione nasce dal lavoro coordinato dell’ente comunale, con una spinta decisiva proveniente dagli assessori e dai componenti del gruppo consiliare Lega Rieti. La strategia della partecipazione territoriale. Mariano Calisse ha sottolineato come questa metodologia non sia una novità assoluta per i centri urbani, avendo già prodotto esiti positivi in diverse altre realtà cittadine. L’obiettivo è consolidare la protezione del territorio attraverso un legame diretto tra residenti e autorità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rieti sfida l’insicurezza: parte il nuovo controllo di vicinato Notizie correlate Controllo di vicinato, parte il progetto: "Una nostra proposta"Prende ufficialmente il via il progetto di Controllo di Vicinato (CdV) nel territorio di Terre del Reno. Sicurezza, a Nocciano parte il progetto del controllo di vicinato con la stipula del protocollo di intesa [FOTO]Il progetto è stato avviato ufficialmente nel comune in provincia di Pescara dopo la sottoscrizione dell'accordo in prefettura «Il progetto...