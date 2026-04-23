Il 3 ottobre 2025, viene avviato un piano di sviluppo di 1,3 miliardi di euro in Sicilia, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture e sostenere circa 600 start-up nei poli di Palermo e Catania. La somma, destinata alla regione, si concentra su interventi per rafforzare le strutture fisiche e favorire la nascita di nuove imprese. La decisione rientra in una strategia di investimento per il futuro dell’isola.

? Cosa sapere Schifani avvia il 3 ottobre 2025 un piano di sviluppo da 1,3 miliardi in Sicilia.. Le risorse mirano a potenziare infrastrutture fisiche e 600 start-up nei poli di Palermo e Catania.. Il Presidente della Regione Schifani ha dato il via, lo scorso 3 ottobre 2025, a un piano di sviluppo che prevede l’impiego di 1,3 miliardi di euro tra investimenti e risorse strategiche. La decisione punta a colmare i vuoti infrastrutturali e digitali del territorio, ma sorge spontaneo interrogarsi se una cifra così imponente possa davvero sanare le ferite aperte da anni di carenze strutturali e dai danni causati dal maltempo all'inizio di quest'anno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, 1,3 miliardi per il futuro: la sfida oltre i grandi numeri

Notizie correlate

Scuola, la Sicilia sfida il futuro: nasce la “Rete I.A.” con oltre 200 istitutiNon più un’insidia da temere, ma un potente alleato per una didattica personalizzata e inclusiva.

Sicilia, l'equilibrio precario di Schifani: "Avanzo di oltre 5 miliardi, la sfida sarà spenderli e il centrodestra non perderà questa scommessa"Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani , interviene con decisione sul dibattito politico che sta animando Forza Italia e il...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Depurazione: al commissario l'attuazione di progetti per 350 milioni; Sicilia en Primeur presenta una nuova edizione con un report sull'enoturismo motore economico da 3,1 miliardi in Italia; Bnl: la Sicilia cresce più dell’Italia, ora la sfida è l’innovazione; Schifani: Pil della Sicilia incide per il 5,1% di quello italiano.

Pnrr, la Sicilia a passo di lumaca: 1,3 miliardi ancora ingessatiDevono essere spesi entro il trentuno agosto, poi saranno restituiti a Bruxelles. Quattro dipartimenti - Lavoro, Istruzione, Formazione e Tecnico - sono i fanalini di coda ... gazzettadelsud.it

Vino: enoturismo genera valore per 3,1 mld euro, 11/5 al via Sicilia en PrimeurScopri le analisi e le news di MF Newswires: l'informazione finanziaria d’agenzia per non perdere nessun movimento di mercato. Leggi ora gli ultimi aggiornamenti. milanofinanza.it

Marsala, maestra aggredita alla scuola "Asta-Sturzo" di via Falcone #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

In Sicilia la nuova Flotilla issa le vele: “Romperemo l’assedio di Netanyahu”. @amantovani71 x.com