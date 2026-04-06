Il Bayern Monaco suda sulla forma fisica di Kane prima dello scontro con il Real Madrid

Negli ultimi giorni si parla molto delle condizioni fisiche di Harry Kane in vista della partita tra Bayern Monaco e Real Madrid. I media specializzati si concentrano sull’allenamento e sulla preparazione dell’attaccante inglese, che sta cercando di recuperare al meglio dopo alcuni problemi fisici. La società ha mantenuto riserbo sulle sue condizioni, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni aggiornamento sulle sue prove atletiche.

2026-04-06 23:06:00 Il web non parla d’altro: Harry Kane è in corsa per rimettersi in forma per i quarti di finale di Champions League questa settimana Il Bayern Monaco sta monitorando le condizioni di Harry Kane in vista dello scontro dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid martedì, con una chiamata in ritardo prevista sul coinvolgimento dell’attaccante. Kane si è allenato con la squadra prima di recarsi in Spagna, essendo stato recentemente messo da parte per quello che è stato descritto come un lieve problema alla caviglia. Il problema lo ha escluso sia dall’amichevole dell’Inghilterra contro il Giappone che dalla vittoria del weekend del Bayern contro il Friburgo, sollevando preoccupazioni sulla sua disponibilità per l’andata. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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