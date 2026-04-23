Ridefinire l’idea di produzione

Il 23 aprile 2026, una nota di Alternativa Comune ha annunciato l’intenzione di ridefinire il concetto di produzione. La comunicazione non specifica le modalità o gli obiettivi specifici di questa iniziativa. La dichiarazione è stata diffusa in un momento in cui si discute di rinnovamento nel settore industriale e delle strategie di sviluppo economico. Al momento, non sono stati forniti dettagli supplementari sull’intervento o sui soggetti coinvolti.

Arezzo, 23 aprile 2026 – . La nota di Alternativa Comune: «Per decenni ci hanno venduto una menzogna ben confezionata nel cellophane del neoliberismo contemporaneo: che le grandi cattedrali del consumo, sorte come funghi ai margini delle nostre città, fossero sinonimo di progresso e modernità. Oggi, guardando le saracinesche abbassate dei nostri centri storici e la precarietà che morde le nuove generazioni, sappiamo la verità. I grandi centri commerciali non creano ricchezza; la tolgono. Non è solo una questione di fatturato. La proliferazione di questi non-luoghi sta por- tando all’estinzione programmata di millenni di intelligenza artigiana.🔗 Leggi su Lanazione.it

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How One Ordinary Woman’s Idea Tripled Ammunition Output During WWII

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