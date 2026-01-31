L’Italia ha un’opportunità per ridefinire la propria politica estera

L’Italia si trova di fronte a una nuova occasione per rivedere la propria politica estera. Dopo anni di dipendenza e di scelte fatte in modo spesso poco chiaro, il governo potrebbe riprendere in mano le redini di una strategia più autonoma. La storia ci insegna che, anche con molte difficoltà, il nostro Paese ha già dimostrato di saper muoversi con pragmatismo sui palcoscenici internazionali, come accadde durante gli anni dell’equilibrio bipolare pre-Ue. Ora, con nuove sfide e alleanze in evoluzione, si tratta di capire

di Giulio Di Donato Guardando al passato, negli anni dell’equilibrio bipolare pre-Ue il nostro Paese ha saputo sviluppare, tra mille contraddizioni e opacità, una politica estera relativamente e realisticamente autonoma. Con l’ordine internazionale liberale post-1989, espressione dell’unipolarismo statunitense, e con l’Europa di Maastricht, i margini si fanno invece molto più stretti, se non inesistenti. Arriviamo poi ai nostri giorni: il conflitto in Ucraina segna l’inizio di una fase nuova, che sancisce ufficialmente la realtà di un mondo nel quale sono emerse potenze in grado di opporsi all’unilateralismo e al paninterventismo atlantista globale e illimitato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Marcello Pera, ex presidente del Senato e attuale senatore di Fratelli d’Italia, esprime una critica nei confronti di Sergio Mattarella, accusandolo di aver assunto un ruolo nella politica estera, un comportamento considerato inusuale e anomalo.

