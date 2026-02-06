L’olio italiano e l’idea malsana della produzione superintensiva

La produzione di olio in Italia sta diventando sempre più orientata alla quantità, con alcune aziende che puntano sulla produzione superintensiva. Questo approccio, però, mette in discussione il vero valore dell’olio italiano e rischia di compromettere qualità e tradizione. Molti produttori, invece, continuano a seguire metodi più rispettosi, anche se meno redditizi. La domanda resta: quanto può durare questa corsa al volume?

In Italia si possono fare molti soldi con gli ulivi, ma chi l’ha detto che lo scopo di un’azienda sia fare molti soldi? Come se questo possa essere un fine di per sé. Certo, la sostenibilità economica, ma molti soldi che significa? E soprattutto perché dovrebbe essere un tema? Quand’è che abbiamo deciso che fare impresa avesse come scopo unico il numerino in fondo all’Excel, dimenticando responsabilità sociale, cura per l’ambiente, creazione di valore e di lavoro, il ruolo dell’agricoltura per il territorio e l’importanza dei servizi ecosistemici? Quand’è che abbiamo affidato alla sola finanza il ruolo di bilancia delle scelte di un progetto? È innegabile, per chiunque ne gestisca una: fare impresa è difficile, più semplice affidarsi ad alchimie contabili e alla forza della leva finanziaria, dove alla disponibilità di risorse enormi fa spesso da contraltare la possibilità di marginalità irrisorie. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Agrigento si distingue come la terza provincia siciliana per superficie dedicata alla produzione olivicola, con circa 21.

