Berardi ed Ellertsson espulsi in Genoa-Sassuolo dopo una rissa nel tunnel | la ricostruzione
Durante l'intervallo della partita tra Genoa e Sassuolo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, sono avvenuti momenti di tensione tra due calciatori, con uno di loro che ha colpito l'altro. L'arbitro presente ha assistito alla scena e ha deciso di mostrare due cartellini rossi, escludendo i giocatori dal campo. La situazione si è svolta sotto gli occhi del direttore di gara, senza ulteriori interventi durante l'episodio.
Nel tunnel che porta agli spogliatoi Ellertsson e Berardi sono venuti alle mani sotto gli occhi dell'arbitro Rapuano: la rissa scattata all'intervallo costa due cartellini rossi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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