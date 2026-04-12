Berardi ed Ellertsson espulsi in Genoa-Sassuolo dopo una rissa nel tunnel | la ricostruzione

Durante l'intervallo della partita tra Genoa e Sassuolo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, sono avvenuti momenti di tensione tra due calciatori, con uno di loro che ha colpito l'altro. L'arbitro presente ha assistito alla scena e ha deciso di mostrare due cartellini rossi, escludendo i giocatori dal campo. La situazione si è svolta sotto gli occhi del direttore di gara, senza ulteriori interventi durante l'episodio.