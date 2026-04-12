Durante l’intervallo della partita tra Genoa e Sassuolo, nel tunnel che collega il campo agli spogliatoi del Marassi, si è verificata una rissa tra alcuni giocatori. A seguito di quanto accaduto, sono stati espulsi per entrambe le squadre un calciatore del Sassuolo e uno del Genoa. Di conseguenza, entrambe le squadre sono rimaste in dieci uomini in avvio del secondo tempo.

Clamoroso quanto successo alla fine del primo tempo di Genoa-Sassuolo. Nel tunnel che conduce agli spogliatoi del Marassi si è scatenata una rissa. L’arbitro Rapuano ha espulso Domenico Berardi, capitano dei neroverdi, e Mikael Ellertsson, centrocampista della squadra di casa. Così, Fabio Grosso e Daniele De Rossi hanno cominciato il secondo tempo con le entrambe le loro squadre in dieci uomini. Cosa è successo. Il Genoa era andato all’intervallo in vantaggio per 1 a 0, grazie al gol realizzato da Malinovskyi al 18esimo. Ellertsson e Berardi sono arrivati quasi alle mani nel sottopassaggio, divisi da Vitinha. Troppo tardi però, perché il direttore di gara ha visto tutto e ha deciso per la sanzione più dura, il cartellino rosso per entrambi, nonostante le proteste dei compagni di squadra.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rissa nel tunnel all’intervallo di Genoa-Sassuolo: espulsi Berardi ed Ellertsson, squadre in dieci

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