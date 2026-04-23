Ricordi idee e aneddoti che raccontano Biagio De Giovanni

Oggi la Sala dei Baroni ospiterà l'ultimo saluto a Biagio De Giovanni. Sono previsti discorsi di familiari e amici, che ricorderanno momenti della sua vita e alcuni aneddoti personali. La cerimonia sarà aperta al pubblico, e si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti. La salma sarà poi trasportata in un luogo di sepoltura, dove si terrà la cerimonia funebre.

di Paolo Pantani Oggi andrò alla Sala dei Baroni per l’ultimo saluto a Biagio De Giovanni. Quanti incontri, quanti spunti di riflessione, quante idee, quante iniziative sono cominciate così, a casa di Emilio Nitti, a San Giacomo de’ Capri, insieme con Biagio De Giovanni, Silvana Nitti, Rosanna, la gentilissima padrona di casa, moglie di Emilio. E si mangiava, si beveva, si cantava: Emilio cantava, da solista, le canzoni di Raffaele Viviani, ma la sua preferita era “‘O Vascio”, di Mario Merola. Sono così le agapi fraterne valdesi: ci si lascia un po’ andare, già la vita è piena di dolore. Naturalmente partecipavo con grande esuberanza, è il mio carattere: mangio, bevo, fumo, canto, ballo; meno male ca ’e femmene ’e tengo annascuse.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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