Stasera su Rai 2 alle 21:20 va in onda la prima puntata di STEP, la nuova edizione di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino al comando. Nel cast confermati Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Biagio Izzo e Vincenzo De Lucia. La trasmissione rappresenta il ritorno del conduttore in prima serata, coinvolgendo anche diversi attori e comici già presenti nelle passate edizioni.

Confermata la squadra di sempre: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Biagio Izzo. E pure l'imitatore Vincenzo De Lucia Stefano De Martino torna in prima serata. Stasera c'è STEP. Sì, proprio oggi, mercoledì 4 marzo su Rai 2 alle 21:20 prende il via una nuova edizione di Stasera tutto è possibile (abbreviato, appunto, STEP). A condurre, per l'ottava edizione consecutiva c'è proprio Stefano De Martino. Registrato all'Auditorium Rai di Napoli, lo spettacolo mantiene la sua formula vincente, tra improvvisazione e giochi al limite. Sempre senza classifica né eliminazioni.

© Iodonna.it - Stefano De Martino torna al comando del programma di Rai 2. Confermati Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Biagio Izzo. E Vincenzo De Lucia

Affari Tuoi, l'annuncio di Stefano De Martino: "Ecco quando torna Herbert Ballerina"Oggi, sabato 24 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

Affari Tuoi, Herbert Ballerina torna in studio e fa ballare Stefano De MartinoLa puntata del 25 gennaio di Affari Tuoi ha visto, finalmente, il ritorno di Herbert Ballerina.

