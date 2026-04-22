Addio a Biagio De Giovanni | scompare il grande filosofo di Napoli

Si è spento il noto filosofo di Napoli, figura di spicco nel panorama culturale campano. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra studiosi e cittadini, che si apprestano a rendergli l’ultimo saluto. La sua attività ha attraversato diversi decenni e ha lasciato un segno importante nel mondo accademico e intellettuale locale. Numerosi sono stati i commenti di stima e riconoscimento per la sua lunga carriera.

Il intellettuale e della Campania si appresta a dare l’ultimo saluto a una delle sue figure più autorevoli. Biagio De Giovanni, illustre filosofo e già esponente del Parlamento, ha lasciato il mondo all’età di 94 anni, lasciando un segno profondo sia nelle accademie che nelle istituzioni repubblicane. Le autorità cittadine hanno già organizzato i momenti per il commiato: domani, a partire dalle ore 16, la camera ardente sarà allestita presso la sala dei Baroni del Maschio Angioino, dove si svolgerà anche la cerimonia funebre. Il percorso di vita del docente è stato caratterizzato da un impegno costante tra la teoria pura e la responsabilità civile, avendo ricoperto ruoli di altissimo rilievo come il rettorato dell’Università L’Orientale di Napoli e l’appartenenza all’Accademia dei Lincei.🔗 Leggi su Ameve.eu

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