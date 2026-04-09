Macerie e morti a Beirut dopo i bombardamenti israeliani | Abbiamo trovato corpi fatti a pezzi

Dopo i bombardamenti di ieri, le strade di Beirut sono piene di macerie e corpi dilaniati. Le autorità riferiscono di almeno 254 persone morte e circa mille ferite a causa degli attacchi più intensi dall'inizio del conflitto. Le immagini mostrano edifici distrutti e scene di caos, mentre i soccorritori cercano di estrarre i sopravvissuti tra le macerie. La situazione rimane tesa e complessa, con i residenti che affrontano una crisi sempre più grave.

Israele colpisce il cuore del Libano con l'offensiva più pesante dall'inizio del conflitto: 254 morti e quasi mille feriti. Tra i detriti spuntano i resti di vite spezzate, mentre si scava ancora per estrarre bambini e dispersi. Ordinata l’evacuazione per metà della capitale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Libano, macerie e morti a Beirut: le immagini dopo i bombardamenti a tappeto degli israelianiBombardamenti devastanti scuotono Beirut, capitale del Libano, e i suoi sobborghi meridionali.

Libano, macerie e morti a Beirut: le immagini della devastazione dopo i bombardamenti a tappeto israelianiBombardamenti devastanti scuotono Beirut, capitale del Libano, e i suoi sobborghi meridionali.

Temi più discussi: Libano, macerie e morti a Beirut: le immagini della devastazione dopo i bombardamenti a tappeto israeliani; In Libano è una carneficina. Centinaia di morti, colpiti obiettivi civili; Striscia di Gaza. Pasqua tra le macerie: il giardino dei bambini segno di speranza nella guerra; Israele, missile iraniano colpisce Haifa: 4 morti. I soccorritori scavano tra le macerie.

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di Tiziana Ferrario Si scava tra le macerie a Beirut alla ricerca dei corpi delle persone che abitavano i palazzi polverizzati dalla furia di Israele. 10 minuti di fuoco dal cielo sono stati sufficienti per uccidere almeno 250 civili che abitavano in quartieri centrali dell - facebook.com facebook

Arzachena, dalla palazzina cadono macerie e calcinacci: intervengono i vigili del fuoco x.com