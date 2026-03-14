Confermata l' eccellenza della castagna di Acerno | i risultati dello studio del Dipartimento Farmacia e Met4Health dell' Unisa

Uno studio condotto dal Dipartimento Farmacia e Met4Health dell'Università di Salerno ha analizzato le caratteristiche della castagna di Acerno. I ricercatori hanno confrontato i valori dei campioni provenienti da diversi comuni, evidenziando come quella di Acerno si distingua per qualità e caratteristiche superiori. I risultati dello studio sono stati recentemente pubblicati, confermando l’eccellenza di questa varietà di castagna.

Si terrà il 2 maggio un incontro in cui saranno indicate anche le modalità di adesione al registro De.CO del Comune di Acerno quale strumento indispensabile per lo sviluppo della nostra castagna E' stato condotto dal Dipartimento Farmacia e Met4Health dell'Università di Studi di Salerno, uno studio scientifico sulla castagna di Acerno che ne ha evidenziato le caratteristiche eccellenti rispetto ai valori dei campioni raccolti in altri comuni. Tali caratteristiche sono state riscontrate in tutti i campioni raccolti nelle diverse zone ricadenti nel territorio. “Questa straordinaria scoperta scientifica consentirà di valorizzare enormemente la nostra castagna, con risvolti enormemente positivi per la nostra comunità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Studenti irpini in visita al dipartimento di Fisica dell’UnisaNell’ambito del Protocollo di intesa interistituzionale per la realizzazione di iniziative culturali comuni, stipulato, per il corrente anno... Mobilità in Val Bisagno: entro marzo i risultati dello studio del Politecnico di MilanoDovrebbe arrivare entro marzo il risultato dello studio del Politecnico di Milano sulla viabilità in Val Bisagno: questo è quanto comunicato martedì...