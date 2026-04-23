Riccione su Villa Mussolini scontro con il Comune | Ci fa la fiera del kebab

A Riccione, la Villa Mussolini, recentemente acquistata dal Comune con l'intento di restaurarla, si trova al centro di polemiche dopo poche settimane. La proprietà, passata da privato a pubblico, ha già suscitato reazioni di sorpresa e criticità da parte di alcuni cittadini. Le tensioni sono aumentate con le dichiarazioni di chi denuncia cambiamenti non conformi alle aspettative iniziali, tra cui l'apertura di attività di ristorazione.

Il Comune l'aveva comprata soltanto un mese fa, promettendo di riportarla a nuova vita. Ma adesso la Villa di Mussolini a Riccione, nella sua nuova veste di proprietà municipale, è già al centro delle polemiche. La decisione di farne a fine mese la sede di un festival internazionale di street food, non è piaciuta a tanti. A cominciare dalla società privata David2 che aveva partecipato alla gara per l'acquisto, perdendola, con una progetto che prevedeva esposizioni di quadri e opere d'arte: "Nessuno dice di non organizzare eventi sulla piadina, l'arrosticino o il kebab. Noi vogliamo invece creare un'istituzione museale che porti qui le persone da tutta Europa, anche fuori stagione".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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