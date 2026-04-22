Una disputa legale coinvolge una società e il Comune di Riccione riguardo all'uso di Villa Mussolini, la storica residenza estiva del Duce nella località. La società ha contestato alcune decisioni amministrative, mentre le autorità comunali hanno difeso le proprie posizioni. La questione si concentra sulle attività svolte all’interno della villa e sui permessi rilasciati per eventi pubblici. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi media e cittadini.

L'attuale utilizzo di Villa Mussolini, storica dimora estiva del Duce di Riccione, sta facendo molto discutere. La società David2, che aveva in mente ben altri progetti, ha aspramente criticato la gestione dell'immobile. Tutto è cominciato lo scorso 18 marzo, quando il consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini (Carim), proprietaria della villa, ha scelto come vincitore del bando il Comune di Riccione. Carim aveva infatti avviato la procedura di asta pubblica lo scorso anno, con scadenza fissata per il 22 dicembre 2025. A partecipare non solo il Comune di Riccione, ma anche la società torinese David2, legata all'imprenditore e collezionista d'arte Massimo Massano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Villa Mussolini, scontro fra una società e il Comune di Riccione: "Ci fa la fiera del kebab"

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