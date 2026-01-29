A Riccione si fa strada una nuova asta per Villa Mussolini. Questa volta, la società privata David2 Srl di Torino ha presentato l’offerta più alta, offrendo il doppio di quanto ha messo sul tavolo il Comune. Ora si attende la decisione finale, mentre le buste sono state aperte ufficialmente.

Riccione, 29 gennaio 2026 – È la società torinese David2 Srl ad aver presentato l’offerta economicamente più alta per l’acquisto di Villa Mussolini a Riccione. La proposta ammonterebbe a 2 milioni e 300mila euro, superando nettamente quella del Comune di Riccione, ferma a 1 milione e 200mila euro, e quella della Piada Riccionese, pari a 700mila euro. Non solo offerta economica: contano anche i progetti. L’apertura delle buste con le manifestazioni di interesse si è svolta oggi, al termine della procedura avviata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini. La procedura non prevede una base d’asta e si fonda sul criterio del miglior offerente, ma l’assegnazione dell’immobile non dipenderà esclusivamente dall’entità economica della proposta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Villa Mussolini di Riccione, aperte le buste dell’asta: società privata offre il doppio del Comune

Il Comune di Riccione ha avanzato una proposta di acquisto per Villa Mussolini.

Villa Mussolini di Riccione si prepara a entrare in una fase di rinnovamento, con un nuovo proprietario all’orizzonte e ancora molte incognite sul suo futuro.

