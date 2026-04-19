È stata annunciata la nascita dell’Unione dei comitati per i territori fragili, che propone anche l’istituzione di un osservatorio civico permanente. Durante un incontro, un rappresentante ha sottolineato la necessità di un monitoraggio più approfondito del reticolo idraulico minore, come torrenti, rii e fossi, evidenziando l’importanza di un impegno costante e di un confronto diretto con le comunità locali.

FIRENZE – “ Occorre fare un lavoro sempre più accurato sul reticolo idraulico minore, perché sono proprio i torrenti, i rii, i fossi che richiederanno un impegno molto più presente e vicino”, rispetto al quale “sento un bisogno di dialogo e confronto”. Così il presidente Eugenio Giani partecipando, assieme al sottosegretario alla presidenza Bernard Dika, all’evento di presentazione dell’ Unione comitati per i territori fragili ospitato in Sala Pegaso. L’Unione nasce come coordinamento di nove comitati di cittadini sorti in numerose aree della Toscana – dai comitati delle terre di Albegna, agli alluvionati di Livorno al comitato Il Racchio di Campi Bisenzio – che negli ultimi 20 anni hanno subito gli effetti devastanti, e anche luttuosi, di alluvioni ed eventi calamitosi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Nasce l’Unione dei comitati per i territori fragili e chiede un osservatorio civico permanente

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