Comitati d’area svolta a Riccione | nuova disciplina e più peso ai territori

A Riccione, l’amministrazione comunale sta lavorando a un nuovo regolamento che riguarderà la concessione di contributi e patrocinio. L’obiettivo è rivedere le modalità di assegnazione e rafforzare il ruolo dei territori nelle decisioni. La revisione normativa verrà definita a breve, con l’intento di aggiornare le procedure attuali e di coinvolgere di più i comitati d’area.

L’amministrazione comunale di Riccione è al lavoro per la definizione del nuovo regolamento per la concessione dei contributi e del patrocinio. All’interno del regolamento ci sarà una nuova disciplina per il riconoscimento dei “comitati d’area” con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo e renderli.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Cosenza: via libera ai comitati di quartiere, la svoltaNel cuore della Calabria, a Cosenza, si è verificato un passaggio fondamentale verso una governance più inclusiva: l'amministrazione comunale ha dato... Pietralata, nuova offensiva dei comitati No Stadio. Il Comune: “Area degradata, aumenteremo il verde”Continua il dibattito acceso intorno alla costruzione del nuovo impianto, con al centro la questione ambientale legata alla presenza di un bosco... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Toscana - Un'intensa sessione di lavoro con i presidenti dei Comitati territoriali; Viale della Repubblica: Stop al senso unico. Ha avuto effetto domino; Via libera al piano per l’attivazione e lo sviluppo degli hub urbani da candidare al bando regionale; Rinnovabili, protesta dei comitati: Servono regole più rigide e più confronto. Ampliamento Fassa ad Artena, svolta giudiziaria: comitati pronti a nuove azioniBen lontani da poter mettere la parola fine e soprattutto dal potere dichiarare cittadinanza e territorio ‘fuori pericolo’, i comitati in lotta contro la ... castellinotizie.it NanoTV. . #Napoli- Protesta per acqua pubblica: comitati in piazza contro ABC, Zanotelli si incatena Servizio di #RossellaGiaquinto #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook I Comitati comunisti "vietano" la piazza alla Brigata ebraica x.com