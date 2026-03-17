Cesano Maderno rapina col coltello | ferisce un 19enne e un vicino arrestato 42enne

Lo scorso 9 marzo, in via Molise a Cesano Maderno, un uomo di 42 anni ha rapinato un 19enne armato di coltello, ferendo sia la vittima che un vicino che era intervenuto per aiutarla. La scena si è conclusa con l’arresto del rapinatore, che è stato portato in custodia dalle forze dell’ordine. Nessun dettaglio è stato fornito sulle eventuali motivazioni dell’episodio.

Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un approccio che sposta l’attenzione. Ha detto Jim Rohn, imprenditore e speaker statunitense di fama mondiale: “una persona che ha. Terribile incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì, a Milano nel cuore del quartiere Forlanini.. Grande gesto di Achille Lauro che ha fatto visita ai ragazzi sopravvissuti alla tragedia di. Il complice lo ha lasciato a piedi, il rapinatore ha tentato di proseguire la fuga. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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