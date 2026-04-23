Riapre il Belvedere al 39esimo piano della Regione gratis | ecco come prenotarsi
Il belvedere situato al 39° piano di Palazzo Lombardia sarà accessibile gratuitamente al pubblico durante il fine settimana del 25 e 26 aprile, in occasione del Fuorisalone. La visita può essere prenotata in anticipo, offrendo l'opportunità di ammirare il panorama della città dall’alto. L’apertura si svolge durante due giorni consecutivi, con ingresso libero per tutti gli interessati.
Il belvedere al 39° piano di Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia) apre al pubblico sabato 25 e domenica 26 aprile, in occasione del Fuorisalone. La terrazza panoramica della sede regionale sarà accessibile dalle 10 alle 18, ma l'ingresso richiede la prenotazione obbligatoria qui.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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