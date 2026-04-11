Iosonouncane San Francesco riapre in musica

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha annunciato l'apertura della XIII edizione di Anniversario in Concerto, dedicata alla musica di Iosonouncane. L'evento si svolgerà nel contesto di San Francesco, con una serie di esibizioni previste nel corso dell'iniziativa. La manifestazione è organizzata dalla fondazione stessa e si terrà in diverse date durante l'anno.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca inaugura la XIII edizione di Anniversario in Concerto, il doppio appuntamento musicale che celebra la riapertura del Complesso Conventuale di San Francesco dopo il suo restauro, con l’esibizione di “ Iosonouncane “, in programma venerdì 12 giugno alle ore 21 all’Auditorium San Francesco. Come tradizione, ormai da quattro anni, il concerto, denominato anche Young, è la proposta con cui si vuol ‘regalare’ alla città e al territorio un evento in grado di incontrare le preferenze di un pubblico giovane e attento alle ultime tendenze musicali. Protagonista è infatti Iosonouncane, progetto del musicista Jacopo Incani, una delle figure più originali e influenti della musica italiana degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Iosonouncane. San Francesco riapre in musica Alatri, "Stasera parliamo di musica a modo mio", "La Musica al tempo di San Francesco (1226/2026)"Segnate in agenda! Il prossimo appuntamento della rassegna "Stasera Parliamo di Musica – a modo mio" ci porterà alla scoperta delle sonorità... Poesia, teatro e musica per San FrancescoOmaggio a San Francesco d’Assisi tra poesia, teatro e musica: oggi alle 21 al Teatro Leonardo (via Ampère 1) va in scena “A tu per tu con San...