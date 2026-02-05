Riapre domani il sottopasso di via Nazario Sauro

Domani il sottopasso di via Nazario Sauro riapre al traffico. Dopo settimane di lavori, l’assessore Gianluca Ilari annuncia che la strada sarà completamente aperta e i disagi saranno finiti. La riapertura permette di far tornare il traffico verso il porto alla normalità, migliorando la circolazione in zona.

Riapre domani il sottopasso ferroviario di via Nazario Sauro: "Fine dei disagi – annuncia l'assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari – e via libera totale: l'arteria riapre integralmente alla circolazione e permetterà al traffico verso il porto di tornare alla normale fluidità". Ilari fa presente che "garantendo la piena operatività di via Sauro prima della primavera, l'amministrazione mette al sicuro la stagione turistica ed evita i disagi durante i mesi di massimo afflusso". E' stato infatti deciso con Rfi di rimandare a dopo l'estate l'avvio dei lavori su via Gentile da Fabriano visto che la sostituzione della struttura a sostegno dei binari richiede la chiusura della strada.

