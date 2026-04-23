Riapertura miniera di Novazza Locatelli Prc | Ritorno al nucleare inaccettabile

Dopo quasi quarant’anni dalla chiusura, le miniere di uranio di Novazza e della Val Vedello potrebbero riaprire, suscitando reazioni tra le forze politiche. La proposta di ripristino delle attività minerarie ha generato opposizioni e preoccupazioni, mentre le autorità locali discutono le implicazioni di una possibile riapertura. La questione ha attirato l’attenzione sul ritorno di pratiche minerarie abbandonate da tempo, con il dibattito aperto sui rischi e le conseguenze di questa decisione.

Valgoglio. “È intollerabile che, a distanza di quasi quarant’anni dalla loro chiusura, possano riaprire le miniere di uranio di Novazza e in Val Vedello. La richiesta di ripartire con lo sfruttamento dei giacimenti uraniferi avanzata al Ministero dell’Ambiente dal gruppo Zenith Energy va respinta senza se e senza ma”. Così Ezio Locatelli, segretario provinciale del Partito di Rifondazione Comunista ed ex deputato. La società energetica internazionale, con sede in Canada, ha avviato l’iter per ottenere i permessi di esplorazione sui due maggiori giacimenti di uranio in Italia, il primo in Bergamasca (quello di Novazza a Valgoglio, in Alta Val Seriana) e il secondo in provincia di Sondrio.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Miniera di uranio a Novazza, si accelera per i permessi esplorativi. Il sindaco: “Attenti a ogni campionamento” "Mussolini e il Fascismo - L'altra storia", il PRC: "Gravissimo e inaccettabile tentativo di riscrittura della Storia"La presentazione del libro di Caio Mussolini ad Avellino, dal titolo eloquente “Mussolini e il Fascismo – L’altra storia”, rappresenta un gravissimo...